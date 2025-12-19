"Авито": в РФ перед Новым годом в 1,2 раза вырос интерес к услугам зоонянь

Это связано с тем, что в период праздников многие владельцы домашних животных уезжают за город или за границу, сообщили аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на услуги нянь для животных вырос в 1,2 раза в РФ во второй половине ноября - первой половине декабря по сравнению со второй половиной октября - первой половиной ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные сервисов "Авито услуги" и "Авито товары", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Во второй половине ноября - первой половине декабря 2025 года в России заметно вырос спрос на услуги, связанные с уходом за разными животными, по сравнению со второй половиной октября - первой половиной ноября. В канун новогодних праздников многие хозяева уезжают за город или за границу: в таких случаях они вызывают на дом зооняню для присмотра за животными. Интерес к подобным профессионалам вырос на 21%, а число объявлений от зоонянь - на 9%", - говорится в тексте.

По словам экспертов, зооняни кормят питомцев по расписанию, меняют воду, убирают лотки или клетки, играют, а при необходимости выгуливают. Кроме того, если хозяин по каким-то причинам не способен выгулять собаку сам, он может обратиться по этому вопросу к профессионалу: спрос на подобную услугу вырос на 9%, а количество предложений - на 4%.

Перед новогодними праздниками заметнее всего увеличился интерес к уходу за птицами. Таких профессионалов искали на 15% активнее, а предложение выросло на 7%. Грызунам требовался присмотр на 14% чаще, экзотическим животным - на 10%. При этом специалисты предлагали свою помощь на 5-8% активнее. Кроме того, у россиян на 9% вырос интерес к уходу за рептилиями, амфибиями и пауками и на столько же - за кроликами. Услуги по кормлению рыб и чистке их аквариумов жители страны выбирали на 7% чаще. А присмотр за кошками оказался на 5% востребованнее.

Кроме того, перед новогодним периодом россияне стали чаще приобретать разные вещи для своих питомцев. Заметнее всего выросли продажи игрушек: для собак - на 23%, а для кошек - на 19%. На столько же увеличилось количество покупок одежды для кошек. Полноценные кормушки для разных животных жители страны приобретали на 21% активнее, отдельно миски - на 13%. Продажи лежанок увеличились на 5%, поделились аналитики.