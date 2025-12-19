В Якутии в рамках проекта "Полет стерха" построят станцию кольцевания

"Полет стерха" направлен на сохранение и изучение популяции краснокнижных стерхов, находящихся под угрозой исчезновения

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Станцию кольцевания построят в рамках второго этапа международного проекта "Полет стерха" в Якутии, сообщила журналистам замдиректора дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в республике Саргылана Михайлова.

Проект стартовал в 2024 году, когда его на Восточном экономическом форуме презентовал глава Якутии Айсен Николаев. Проект "Полет стерха" направлен на сохранение и изучение популяции краснокнижных стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Михайлова отметила, что в 2025 году прошел первый этап создания инфраструктуры международной орнитологической обсерватории.

"Мы будем начинать строительство следующих объектов. Второй этап - это станция кольцевания. В первую очередь, поскольку в этом году мы провели работу по кольцеванию птиц, но это была палатка. Мы сейчас должны создать условия для дальнейшей работы исследователей и других специалистов", - рассказала Михайлова.

Она отметила, что в целом эта местность представляет большой интерес для науки и экологического мониторинга, так как комплексные изучения на ней давно не проводились. Компания Nordgold оказывает поддержку проекту "Полет стерха".

Мерч, балет и сотрудничество

В декабре делегация из Якутии во главе с заместителем председателя правительства республики Ольгой Балабкиной была в рабочей поездке в КНР. Основной целью визита были укрепление межрегионального взаимодействия и развитие совместных проектов. Так, в провинции Цзянси делегация посетила национальный природный заповедник "Озеро Поянху" - крупнейшую территорию зимовки редких видов птиц, включая практически всю мировую популяцию стерха. Главным результатом посещения стало подписание соглашения о взаимодействии между Минэкологии Якутии и управлением лесного хозяйства провинции Цзянси.

"Прежде всего, конечно же, все силы наши будут вместе с китайскими коллегами направлены на то, чтобы увеличивать количество популяции. Соответственно, ученые изучают, что стерх непосредственно употребляет в Китае, у них там тоже есть определенные условия и, соответственно, чем кормится [птица] здесь. Это было закрепление научных связей", - прокомментировала Балабкина итоги визита.

Она добавила, что вокруг этого проекта возникают смежные проекты. "Это и производство продукции мерча. Сегодня даже есть предложение, вплоть до того, чтобы создать наш балет, который будет именоваться "Полет стерха", - отметила зампредседателя правительства.

Стерх - третий по редкости вид журавлей в мире. Численность восточной популяции стерха в последние десятилетия выросла примерно до 6,9 тыс. особей, но все еще остается критически низкой для долгосрочного выживания этого вида. Эта птица занимает знаковое место в культурном наследии коренных малочисленных народов Севера, населяющих его гнездовой ареал. В Якутии стерх считается священной птицей, а также птицей счастья.