Врачи Гонконга заявили, что штамм гриппа безосновательно называть "гонконгским"

Представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн указала, что "штаммы вирусов называются в соответствии с местом их первого выделения и годом, но это не указывает на географическое происхождение самого вируса"

ГОНКОНГ, 19 декабря. /ТАСС/. Вирус гриппа, который циркулирует в России, некорректно и безосновательно называть "гонконгским". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн.

"Штаммы вирусов называются в соответствии с местом их первого выделения и годом, но это не указывает на географическое происхождение самого вируса. Поэтому сегодня некорректно называть подтип гриппа A(H3N2) "гонконгским гриппом", поскольку это хорошо изученный сезонный вирус гриппа, циркулирующий во всем мире уже более пяти десятилетий. Аналогичное заблуждение относится и к пандемии гриппа 1918-1920 годов, получившей прозвище "испанский грипп", которая не возникла в Испании. Департамент здравоохранения специального административного района Гонконг подчеркивает, что утверждение о происхождении вируса гриппа A (H3N2) в Гонконге является безосновательным", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что вирус гриппа A(H3N2) "не является ни новым, ни уникальным для Гонконга". Он впервые появился в Азии в 1968 году и вызвал пандемию гриппа 1968-1969 годов, известную в то время как гонконгский грипп. Первоначально он был идентифицирован как новый штамм в Гонконге в том же году, а исходный изолят получил название A/Hong Kong/1968. "С тех пор этот вирус H3N2 стал одним из основных подтипов сезонных вирусов гриппа, циркулирующих по всему миру и способствующих ежегодным эпидемиям. К другим вирусам гриппа относятся вирусы A(H1N1) и B", - сказала она.

По ее словам, как и другие вирусы гриппа, подтип H3N2 со временем претерпевает постепенные антигенные изменения (дрейф), что приводит к появлению новых штаммов. "Постоянная эволюция является причиной того, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет рекомендуемые штаммы для сезонных вакцин против гриппа (СВГ), выбирая те, которые наилучшим образом соответствуют наиболее недавно циркулирующим вирусам. Например, компонент H3N2 в СВГ для Северного полушария на 2025-2026 годы основан на таких штаммах, как A/Croatia/2023- или A/District of Columbia/2023-подобные вирусы", - добавила представитель департамента здравоохранения мегаполиса.