В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Пермском вузе

Он продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Состояние пострадавшего в результате ЧП на испытательном стенде Пермского политехнического университета (ПНИПУ) улучшилось, сейчас оно оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

"На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в Минздраве.

Как сообщали в ПНИПУ, 11 декабря на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Погибли два человека - мужчина, руководитель завода запорной арматуры "Анкос" Константин Солдатов, и его несовершеннолетняя дочь. Также, по данным университета, пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий: мужчины 64 и 37 лет. Один из них был отпущен домой после осмотра врачей, второй находился в стационаре в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Также проверку проводит прокуратура Ленинского района Перми.