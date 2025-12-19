ЮKassa: более трети россиян положительно относятся к игре в "Тайного Санту"

Чаще всего коллеги дарили друг другу сладости, парфюмерию, косметику и товары для хобби

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. К игре в "Тайного Санту" положительно относятся 36% рооссиян. При этом среди зумеров этот показатель составляет 40%, среди представителей поколения X - 43%, а уровень одобрения среди миллениалов составляет 29%, говорится в опросе ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) и сервиса Работа.ру (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, нейтральное отношение к участию в игре "Тайный Санта" демонстрируют 32% опрошенных, среди которых 53% - зумеры, 31% - миллениалы и 18% - представители поколения X. Отрицательное отношение отмечается у 27% всех респондентов, причем среди миллениалов этот показатель составляет 31%, а среди поколения X - 35%, при этом у зумеров он наименьший - 7%.

Кроме того, у 44% опрошенных в игре в "Тайного Санту" подарки находятся в ценовой категории от 501 до 1 тыс. рублей. До 500 рублей выделяют 21% респондентов, а 16% опрошенных - от 1001 до 1,5 тыс. Стоимость подарков от 1501 до 2 тыс. рублей и более указывают по 7% участников.

О подарках

Чаще всего коллеги дарили друг другу сладости (25%), а также парфюмерию, косметику и товары для хобби (по 23%). 22% опрошенных выбирали подарочные наборы, такие как чай или кофе. Елочные и новогодние украшения были подарены 16% респондентов, а теплые вещи, например, перчатки или шарф, и наборы для творчества - по 11%. 10% указали в качестве подарка книги, а алкоголь - 8%. Красивую канцелярию выбрали 5% участников. 32% респондентов указали другие варианты подарков.

Также, по данным ЮКassa, в период с 1 по 14 декабря число покупок открыток и сувениров выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Средний чек в категории не изменился и составил 3 848 рублей. Число покупок готовых кондитерских изделий выросло на 8%, а средний чек вырос на 18% до 5 092 рублей.

В основном спросом пользовались парфюмерия и косметика: число покупок в указанном периоде выросло на 12%, средний чек увеличился на 9% до 7 567 рублей. Также для корпоративных мероприятий актуальна категория канцелярских товаров: число покупок выросло на 24%, а средний чек снизился на 2% до 6 017 рублей.

В опросе приняли участие более 3,2 тыс. пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.