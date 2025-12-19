В Архангельске 45 народных мастеров представят работы на тему Победы

АРХАНГЕЛЬСК, 19 декабря. /ТАСС/. Кружевное панно "Поезд милосердия", каргопольские глиняные игрушки, народные куклы, берестяные и деревянные композиции на темы 80-летия Победы представят в Архангельске на выставке "Живая традиция - живая память" в городском музейном комплексе "Дом Коммерческого собрания". Как рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника "Малые Корелы" Юлия Волова, здесь покажут более 60 композиций и изделий от 45 мастеров Архангельской области и Вологды.

"Конкурс современного народного искусства "Народ-художник" в этом году был посвящен 80-летию Великой Победы. Работы могли быть выполнены в любом направлении: это и керамика, и текстиль, и дерево, и береста, поэтому у нас смогли участвовать разные мастера. Будет представлено более 60 произведений от 45 мастеров", - сказала Волова.

Выставка - итог Открытого регионального конкурса современного народного искусства "Народ-художник", его победителей наградят на церемонии открытия вечером 19 декабря. Участникам конкурса было предложено несколько тем, в том числе "Архангельск - город воинской славы", "Жизнь северной деревни в военные годы", "Военное детство", "Агитационные мотивы в декоративно-прикладном творчестве".

Будут представлены работы в разных направлениях: лоскутное шитье, ткачество, северная вышивка, кружевоплетение, художественная керамика и глиняная игрушка, плетение из бересты и другие. Среди них композиция текстильных кукол "Вальс 45-го года", глиняная игрушка в каргопольской стилистике "Партизан на олене", берестяной "Артиллерийский расчет", барельеф "Письмо солдата" и другие произведения декоративно-прикладного искусства.

"Очень интересное панно из Вологды приехало, оно кружевное. Панно называется "Поезд милосердия". В Вологде действительно был такой военно-санитарный поезд ВСП-312. Он одним из первых вышел вывозить раненых. Он прошел более 200 тысяч километров, вывез более 25 тысяч раненых. Он путешествовал по нашей стране до 1946 года", - рассказала собеседница агентства.

Выставка будет работать до 15 мая 2026 года.