ТАСС: в центре Москвы перекрыты улицы вблизи Гостиного двора

05:59
обновлено 06:20
Алексей Забелин/ ТАСС
© Алексей Забелин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыты для движения автомобилей, передает корреспондент ТАСС.

Улицы ведут к Гостиному двору, где сегодня состоится большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Перекрытия по Ильинке идут от Новой площади до Красной площади, по Варварке - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Движение в настоящее время разрешено только общественному транспорту.

С ночи также была запрещена парковка на Ильинке и Варварке. Ограничения будут сняты после завершения мероприятия.

В новость внесены изменения (09:20 мск) - расширены заголовок и лид, добавлена информация о перекрытиях. 

