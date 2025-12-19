ТАСС: в центре Москвы перекрыты улицы вблизи Гостиного двора

Проезд разрешен только общественному транспорту

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Улицы Варварка и Ильинка в Москве частично перекрыты для движения автомобилей, передает корреспондент ТАСС.

Улицы ведут к Гостиному двору, где сегодня состоится большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина. Перекрытия по Ильинке идут от Новой площади до Красной площади, по Варварке - от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста.

Движение в настоящее время разрешено только общественному транспорту.

С ночи также была запрещена парковка на Ильинке и Варварке. Ограничения будут сняты после завершения мероприятия.

