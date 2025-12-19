Путин написал предисловие к новой книге Ханса-Йоахима Фрая о России

Книга выйдет в марте 2026 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин написал вступительное слово для новой книги немецкого и российского режиссера и менеджера в сфере культуры Ханса-Йоахима Фрая. Издание, посвященное жизни автора в России, выйдет весной 2026 года, сообщил в беседе с ТАСС Фрай.

"То, чем я сейчас могу поделиться, - в марте выходит новая книга о моей жизни в России. И Владимир Путин написал к ней содержательное предисловие", - сказал собеседник агентства, не уточнив название произведения.

Первая книга Фрая о его жизни в РФ была издана в 2021 году. Она получила название "Научиться любить Россию".