Технический вуз Дагестана запустит программу двойных дипломов с вузом Китая

Двойные дипломы планируют выдавать по направлению "Нефтегазовое дело"

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) запустит сетевую образовательную программу с вузом Китайской Народной Республики в 2026 году. Двойные дипломы планируется выдавать по направлению "Нефтегазовое дело", сообщили ТАСС в пресс-службе российского университета.

"В 2026 году планируется внедрение международной сетевой образовательной программы по направлению "Нефтегазовое дело" с Шаньдунским нефтехимическим институтом, с выдачей двух дипломов: диплома высшего образования Китайской Народной Республики и диплома высшего образования Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Для введения сетевой программы подписано соглашение о сотрудничестве. Также подготовлены и одобрены необходимые документы в Министерстве образования КНР.

ДГТУ ведет активную работу по развитию сотрудничества с учреждениями образования зарубежных стран. Вуз ежегодно проводит телемост с обучающимися из Республики Замбия. В 2025 году ДГТУ стал участником выставки "Образование в России", которая прошла в Русском доме в Республике Замбия.

"Университет сотрудничает с вузами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Турции, Ирана, Республики Беларусь, Малайзии, Республики Замбия и Китайской Народной Республики. В 2026 году планируется расширить географию сотрудничества, заключив договоры в сфере образования и науки с Республикой Арменией и Туркменистаном", - пояснили в университете.