ВТБ: 47% россиян желают отказаться от приготовления блюд к новогоднему столу

Каждый третий опрошенный дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, в лидерах оказались приготовление блюд к праздничному столу, поиск нового наряда и покупка дорогих подарков. Таковы результаты имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного банком ВТБ среди 1,5 тыс. россиян.

"Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%). При этом 75% россиян стараются придерживаться бюджета, однако треть отмечают, что все равно вынуждены тратить больше на "символы праздника". 12% совершают намного больше импульсивных покупок. Еще столько же - примерно каждый десятый - осознанно игнорирует новогодний шопинг", - сказали в пресс-службе банка.

Также россияне рассказали, какие занятия отнимают у них больше всего времени перед праздниками. Так, каждый третий опрошенный дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола. Каждый пятый отметил бытовые заботы (генеральная уборка и украшение дома), а 18% больше всего времени тратят на рабочие задачи, которые надо успеть закрыть перед Новым годом. Еще 20% заявили, что их не касается предпраздничная суета, а примерно каждый десятый использует это время свободно: для встреч с друзьями, походов в кино и на рождественские ярмарки.

При этом свободное время перед Новым годом россияне хотели бы потратить на восстановление сил (23%), общение с близкими (20%) и сон (19%).