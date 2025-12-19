В Москве 31 декабря и 2 января ожидается основной турпоток

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов отметил, что для туристов из российских регионов средний показатель пребывания в столице - шесть дней, а для иностранных гостей - десять дней

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Больше всего туристов в грядущие новогодние праздники приедут в Москву 31 декабря и 2 января. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"Согласно аналитике Мостуризма, основанной на данных сервиса "Авиастатс", основной поток гостей в Москву на новогодние праздники ожидается 31 декабря и 2 января. Продолжительность пребывания российских и иностранных путешественников в Москве различается", - сказал Козлов ТАСС на полях Meet Global MICE Congress в Москве.

Он уточнил, что для туристов из российских регионов средний показатель пребывания в столице - шесть дней. 31% россиян приезжают в Москву на 3-4 дня, еще 28% - останутся в Москве на 5-6 дней, другие 34% проведут в Москве более семи дней, такая продолжительность вполне сопоставима с курортными направлениями. "Иностранные гости приезжают еще на более долгий срок, их среднее пребывание - десять дней. Подавляющее большинство иностранцев - 73% - забронировали поездку продолжительностью более семи дней, причем, 21% зарубежных гостей останутся в Москве на 11-14 дней, и только 27% - на срок менее шести", - добавил Козлов.