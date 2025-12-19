В Батайске объявили день траура после атаки БПЛА в ночь на 18 декабря

Глава города Валентин Кукин выразил соболезнования родным и близким погибшей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Батайска Ростовской области объявили 19 декабря днем траура после атаки БПЛА в ночь на 18 декабря, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

"Сегодня в Батайске объявлен траур по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе. В связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Семьям пострадавших окажут поддержку со стороны города.

В ночь на 18 декабря, по данным губернатор региона Юрия Слюсаря, атаке БПЛА ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, в результате в ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое получили ранения. Повреждения получили два корпуса многоэтажной новостройки в западной части Ростова-на-Дону, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли.