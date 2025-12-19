Спортпрограммы "Артека" в 2026 году будут проводить на стадионе мирового уровня

Благодаря ремонту на стадионе, проведенному к 100-летию центра, обновлено футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственным травяным покрытием

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Тематические спортивные программы смен 2026 года в Международном детском центре "Артек" планируется реализовывать на футбольном поле мирового уровня и другой обновленной инфраструктуре центрального стадиона, сообщил ТАСС директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

По данным пресс-службы центра, благодаря ремонту на стадионе, проведенному к 100-летию "Артека", которое отмечалось в июне этого года, обновлено футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственным травяным покрытием. Объект отвечает международным стандартам FIFA.

"У нас множество партнеров, которые с нами реализуют профильные программы по этим тематикам, в том числе по футболу - и это должно реализовываться в качественных условиях, которых достойны лучшие дети страны", - ответил Федоренко на вопрос о том, планируется ли в 2026 году проводить специализированные спортивные программы на обновленном стадионе. "Сейчас у нас идет обкатка этого поля, оно мягкое - просто фантастика, и даже в ливень можно играть - здесь, под полем, 2 м дренажа. Но его же надо научится эксплуатировать: мы его запустили в июне месяце, и сейчас учимся сами его эксплуатировать, чистить, вымывать".

Он уточнил, что стадион уже сейчас используется для проведения спортивных и других мероприятий.

Ремонт стадиона

По данным МДЦ "Артек", центральный стадион был построен к 40-летию "Артека" в 1965 году. Изначально он был рассчитан на 10 тыс. зрителей. Более полувека спустя стадион отремонтировали, трибуны перестроили, и с тех пор они вмещают 7 тыс. человек. Однако к назначению Федоренко в 2018 году объект находился в неудовлетворительном состоянии.

"Стадион был в аварийнейшем состоянии - и после моего назначения первый субботник, который мы провели, был здесь. У нас не было вообще ничего, никаких вложений в этот объект, и мы разобрали трибуны, начали ремонт подтрибунного пространства - все своими силами, сотрудников "Артека". Единственное, сиденья поставил отечественный производитель, причем примечательно, что директор компании - бывший артековец. Потом нам выделили деньги на поле, и его отремонтировали - сегодня поле отвечает всем требованиям международного уровня, искусственное покрытие самого современного уровня, какой есть в мире", - рассказал директор центра.

Он добавил, что следующим этапом стало обновление инфраструктуры для легкой атлетики: сейчас на стадионе оборудованы шесть дорожек шириной 1,2 м и длиной 400 м с синтетическим наливным покрытием, два сектора для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра, яма для стипль-чеза.

"Легкоатлетическое ядро сделано по особым спортивным технологиям, которые обеспечивают максимальные эксплуатационные характеристики, долговечность и качество", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, на стадионе остается решить еще несколько задач: заасфальтировать подходы к нему, чтобы удобнее было добираться пешком и на автотранспорте, а также обновить зону флагштоков.

"В следующем году здесь будет лучше, мы над этим работаем. А еще мы хотим попросить детей, которые будут приезжать к нам, чтобы они оставляли мозаику из особых плиточек - в "Артеке" есть такой опыт украшения стен на память о смене - и постепенно вся стенка, отделяющая поле от трибун, расцветится этими плитками. Думаю, где-то лет за пять удастся закрыть всю", - добавил собеседник агентства.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.