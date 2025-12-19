ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 12 по 14 декабря среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (81% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 8% (без изменений), ЛДПР - 10% (минус 1 п.п.), "Справедливой России" - 4% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 4% (без изменений).