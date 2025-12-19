СФ одобрил запрет исполнять постановления иностранных уголовных судов

Изменения внесли в закон "О судебной системе Российской Федерации"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о запрете на исполнение постановлений иностранных уголовных и международных судов.

Изменения вносятся в закон "О судебной системе Российской Федерации".

Предусматривается запрет на исполнение постановлений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета безопасности ООН, предусмотренных главой VII Устава ООН.