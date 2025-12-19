СФ продлил переходный период по экологии в Донбассе и Новороссии

Документ был внесен группой сенаторов по главе с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о продлении ряда временных норм в сфере охраны окружающей среды в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Документ был внесен группой сенаторов по главе с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Яцкиным. Изменения касаются федеральных конституционных законов о принятии в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Продлевается срок действия некоторых положений законов, касающихся сферы охраны окружающей среды. Так, до марта 2028 года законодательство РФ в сфере экологии, обращения с отходами, в том числе в сфере регулирования тарифов на указанных территориях будет применяться с учетом установленных правительством РФ особенностей. Также до 1 марта 2028 года продлевается срок действия разрешений на деятельность в области охраны окружающей среды, в области охраны животных и растений, включая разрешения на добычу и сохранение внесенных в красные книги животных.

Устанавливается, что с 2027 года на территории упомянутых регионов начнет применяться законодательство РФ о взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. До 2027 года эта сфера будет регулироваться региональными нормативными актами.