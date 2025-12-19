Запашный: интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов

Народный артист России отметил, на протяжении всей истории циркового искусства некоторые жанры испытывали кризис, а на их месте появлялись новые

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Развитие интернета снизило интерес зрителей к фокусам и цирковым силачам. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России Эдгард Запашный.

"Самый главный минус [работы иллюзионистом] - это интернет, который через полчаса уже способен рассказать, как фокус делается <...>. Это убивает целый пласт искусства", - рассказал собеседник агентства.

Запашный отметил, что люди, получив возможность не выходя из дома смотреть самые выдающиеся выступления цирковых силачей со всего мира, стали пресыщены и теперь имеют очень высокие ожидания.

Однако, по словам артиста, на протяжении всей истории циркового искусства некоторые жанры испытывали кризис, а на их месте появлялись новые. "И бои гладиаторов, бои животных, бои с животными - это тоже своеобразный цирк, который на сегодняшний момент уже умер, никто на такое ходить не будет. Общество не примет, если мы сегодня будем стравливать животных между собой или выходить на голых кулаках с медведем, львом или тигром", - заключил дрессировщик.