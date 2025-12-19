СФ усилил уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами для таких лиц также может повлечь за собой лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об усилении уголовной ответственности за дезертирство и уклонение от службы для условно освобожденных от уголовного наказания.

В Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, устанавливающие уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания условно или в отношении которых производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Также устанавливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет за самовольное оставление части или места службы, за неявку в срок без уважительных причин на службу в течение 2-10 суток в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для указанных военнослужащих.

За самовольное оставление части сроком от 10 суток до одного месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для таких лиц предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Самовольное оставление части на срок более месяца в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта может повлечь за собой от 7 до 12 лет лишения свободы.

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в период мобилизации, военного положения или в условиях военного конфликта для бывших заключенных может повлечь за собой также лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Реализация инициативы необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях военного конфликта или ведения боевых действий, отмечают авторы документа.