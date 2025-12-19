CФ разрешил перечислять алименты на счета в белорусских банках

Такая возможность распространяется на случаи взыскания алиментов на детей или возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон о возможности перечисления алиментов или возмещения вреда жизни и здоровью гражданам Белоруссии на счета в белорусских банках.

Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". В настоящее время в российском законодательстве предусмотрена обязанность перечисления взысканных денежных средств исключительно на счета взыскателей, открытые в российской кредитной организации, или на казначейский счет.

Для граждан или организаций Белоруссии устанавливается возможность указания реквизитов банковского счета, открытого в белорусском банке, на которые следует перечислить взысканные денежные средства по исполнительным документам в отношении граждан или организаций Белоруссии.

Такая возможность распространяется на случаи взыскания алиментов на детей или возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью (в том числе в связи со смертью кормильца), а также возмещения ущерба от преступления. Взысканные денежные средства будут перечисляться на банковские счета взыскателей, открытые в белорусской кредитной организации или счета Минфина Белоруссии, открытые в белорусском банке.