В Якутии по требованию прокуратуры отправили в отставку главу района

По данным надзорного ведомства, глава района в условиях конфликта интересов заключил в 2022 году соглашение с родным братом от имени администрации

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Анабарского района в Якутии по требованию прокуратуры отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что была проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

"Прокуратура внесла представление в районный совет депутатов о досрочном прекращении полномочий должностного лица. В связи с его отклонением прокуратура обратилась с иском в суд. Судом требования прокурора поддержаны, принято решение о признании решения представительного органа незаконным и немедленном прекращении досрочно полномочий главы района в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении. Решение суда не вступило в законную силу.

По данным прокуратуры, глава района в условиях конфликта интересов заключил в 2022 году соглашение с родным братом от имени администрации. Оно касалось предоставления из муниципального бюджета субсидии на возмещение части затрат, понесенных на приобретение транспортного средства, в размере 500 тыс. рублей. Также по указанию главы его брату в 2022 году фондом содействия социально-экономическому развитию района предоставлен заем под 5% в размере 15,8 млн рублей. Кроме того, в 2024 году с ним заключили договоры перевозки строительных материалов на общую сумму 58,8 млн рублей. Всего был получен доход в размере более 75 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

Главой Анабарского района в 2022 году был избран Эдуард Платонов.