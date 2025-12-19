СФ одобрил закон о назначении экспертизы судом только после ее оплаты

При этом в случае, если дело не может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств, суд может назначить экспертизу по своей инициативе

МОСКВА, 19 декабря /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о назначении экспертизы судами только после внесения сторонами дела денег для оплаты экспертов.

Закон вводит назначение экспертизы в случае, если ходатайство о ее назначении заявлено стороной, участвующей в деле, после внесения денег, подлежащих выплате экспертам, на счет суда, где рассматривается дело.

Суд теперь может отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный судом срок не были внесены деньги для выплаты экспертам. При этом в случае, если дело не может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств, суд может назначить экспертизу по своей инициативе.