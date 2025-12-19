СФ одобрил увеличение штрафов за перевозку детей без автокресел

Согласно нововведениям, размер наказания для физлиц вырастет до 5 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств.

Документ ранее был внесен на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.

Кроме того, согласно закону, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных лиц.