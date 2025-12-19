В МВД предупредили о схеме вымогательства через фишинговые ресурсы

Мошенники создают клоны сайтов, а затем под предлогом вины в совершении преступления и опубликования личной информации требуют с жертвы деньги

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мошенники создают фишинговые ресурсы, а затем под предлогом вины в совершении преступления и опубликования личной информации требуют с жертвы деньги. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В управлении рассказали, что злоумышленниками создаются фишинговые ресурсы, к примеру, "клоны запрещенных сайтов". После сбора, как введенной жертвой, так и полученной из открытых источников информации мошенники составляют "ложное обвинение (например, в просмотре нелегального контента)" и требуют денежный выкуп, "угрожая публикации информации".

В МВД добавили, что независимо от того, какую легенду использует мошенник, вымогательство и угрозы распространения персональных данных - это уголовно наказуемые деяния. Любая попытка злоумышленников придать происходящему видимость "законного наказания" не меняет сути происходящего. "Цель одна - получить деньги", - подытожили в ведомстве.