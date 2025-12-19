СФ одобрил закон о домовых чатах в Max

Изменения призваны повысить уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, касающийся в том числе взаимодействия представителей управляющих компаний (УК) с собственниками жилья в домовых чатах в Мах.

Согласно нововведениям, представители УК, ресурсоснабжающих организаций и фондов капремонта теперь будут вести официальное взаимодействие с жителями многоквартирных и частных домов через национальный мессенджер. Изменения призваны повысить уровень коммуникации между жильцами и управляющими организациями.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.

В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. В Max уже зарегистрировались 75 млн пользователей.