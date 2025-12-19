СФ принял закон о применении ИИ для выявления нарушений в благоустройстве Москвы

Искусственный интеллект будет искать нарушения в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, в строительном надзоре, экологическом и геологическом контроле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает проведение в Москве эксперимента по использованию средств автоматической фиксации, а также технологий искусственного интеллекта для выявления нарушений в сфере благоустройства и городского хозяйства.

В документе указано, что с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года проводится эксперимент, в рамках которого власти Москвы смогут применять технические и программные средства для выявлений административных нарушений в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, в строительном надзоре, экологическом и геологическом контроле, а также в надзоре на автотранспорте, городском наземном транспорте, в дорожном хозяйстве, в сфере защиты зеленых насаждений и благоустройства.

К таким средствам относятся камеры городской системы видеонаблюдения, камеры на автомобилях и беспилотных летательных аппаратах, а также иные виды средств, имеющих функции аудиозаписи, обнаружения, распознавания, анализа и идентификации объектов. К ним относятся в том числе комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерная система измерения LIDAR, инфракрасная спектрометрия, контрольно-измерительные пункты массы.

Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.