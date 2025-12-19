СФ продлил действие разрешений на оружие в ДНР и ЛНР

В случае истечения срока действия разрешений оружие и патроны с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение до получения нового разрешения от Росгвардии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о продлении до 2027 года действия разрешений на оружие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Законом продлевается до 1 января 2027 года возможность хранения, ношения, использования оружия и патронов к нему гражданами РФ и организациями на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, государственными органами ДНР и ЛНР до дня вступления в силу данного закона. При этом устанавливается, что в случае истечения срока действия разрешений оружие и патроны к нему с 1 января 2026 года подлежат сдаче на временное хранение до получения нового разрешения на оружие от Росгвардии. В противном случае оружие будет изыматься.

При этом с 2027 года вводится полный запрет на хранение оружия без выданного Росгвардией разрешения.

Кроме того, законом устанавливается, что государственное унитарное предприятие "Центр специального назначения "Охрана" Запорожской области будет выполнять свои функции по защите жизни и здоровья людей, охране имущества, зданий и общественного порядка до конца финансового года, в котором будет отменено военное положение на территории Запорожской области, а не до конца переходного периода.

Также законом ФСБ России наделяется правом получать на безвозмездной основе копии баз данных организаций, содержащих необходимую для спецслужбы информацию. Копии должны будут уничтожаться после достижения целей их получения. ФСБ будет нести ответственность за неправомерное использование копий баз данных. Кроме того, получение копий не должно создавать препятствия законной экономической деятельности организации. Данные положения в случае подписания закона президентом РФ вступят в силу с апреля 2026 года.

Дата вступления в силу самого закона в случае его подписания президентом РФ - 31 декабря 2025 года.