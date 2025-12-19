ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
СФ уточнил условия выплаты пенсий бывшим украинским военным

Они смогут получать пенсию, если во время службы не совершали противоправных действий в отношении России, ДНР и ЛНР
07:57

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым в том числе уточняются условия выплаты пенсий бывшим военнослужащим вооруженных сил и других формирований Украины из Донбасса и Новороссии, которые служили в период с 12 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года. Согласно документу, они смогут получать пенсию, если во время службы не совершали противоправных действий в отношении России, ДНР и ЛНР.

Изменения внесены в закон "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан РФ". Ранее на пенсию не могли претендовать лица, которые после 11 мая 2014 года (дата референдумов в Донбассе о выходе из состава Украины) служили в украинской армии, Нацгвардии Украины, органах СБУ и других украинских формированиях. Исключения из этого правила составляли добровольцы, которые проходили службу в военных формированиях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Согласно нововведениям, военную пенсию также смогут получать лица, которые служили в армии, полиции, Нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах с 12 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года. При этом они могут претендовать на пенсию только в том случае, если будет доказано, что во время службы они не участвовали в противоправных действиях в отношении России, ДНР и ЛНР. В законе также подчеркивается, что для назначения пенсии у таких военных будет учитываться срок службы до 11 мая 2014 года.

В случае подписания закона президентом РФ нововведения вступят в силу со дня его опубликования. 

