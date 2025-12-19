СФ одобрил закон о дополнительном отпуске для правоохранителей - ветеранов СВО

Согласно инициативе, им будут предоставляться дополнительные 15 дней оплачиваемого отдыха

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о дополнительном оплачиваемом отпуске для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур из числа ветеранов боевых действий.

Прокуроры, сотрудники Следственного комитета, полиции, пожарные, сотрудники УИС, судебные приставы из числа ветеранов боевых действий получают право брать дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного содержания.

Если указанные лица имеют право также и на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней, то им будет предоставляться только один из отпусков по их выбору.