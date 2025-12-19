Аксенов пригласил иностранных предпринимателей работать в Крыму

Регион многообразен с точки зрения направлений, которые могут динамично развиваться, сообщил глава республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов пригласил иностранных бизнесменов к сотрудничеству и работе в регионе, передает корреспондент ТАСС с встречи Аксенова с иностранными журналистами и блогерами в пятницу.

"Всех иностранных бизнесменов здесь МИД сопровождает. [Есть] мои прямые контакты с инвесторами, которые хотят вложиться в республику. Я не бюрократ, в хорошем смысле, я не чиновник, я быстро работаю. Поэтому, если у вас появятся такие предложения, мы готовы рассмотреть. Поможем, если люди понимают, какая у них цель, что они хотят сделать на территории республики. Мы им создадим условия, даже не сомневайтесь. С точки зрения безопасности, я вам уже сказал, все вопросы решены. Здесь полностью действуют законы Российской Федерации, работает правоохранительная система, так что рисков в этой части никаких нет", - сказал он.

Глава республики добавил, что Крым многообразен с точки зрения направлений, которые могут динамично развиваться: активно развивается сельское хозяйство, промышленность, туризм и другие сферы деятельности.