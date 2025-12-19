В Петербург зимняя погода после периода потепления придет 22 декабря

К середине следующей недели в городе появится снежный покров

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Морозы и снег придут в Санкт-Петербург на следующей неделе после длительного периода теплой погоды, которая продержится до 21 декабря. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"В воскресенье, 21 декабря, после очень теплой ночи дневная температура начнет медленно понижаться. Поэтому можно говорить о том, что заканчивается этот очень длительный теплый период именно в эти выходные дни. Ну а теперь всех любителей европейской зимы придется расстроить, так как приходит к нам похолодание уже в понедельник, 22 декабря, и начинается задержавшийся зимний период", - отметил Колесов.

К середине следующей недели в городе появится снежный покров, температура воздуха понизится до минус 3 - минус 8 градусов, а по Ленинградской области будет еще холоднее.

В пятницу, 19 декабря, в Петербурге ожидается до 4 градусов тепла без существенных осадков. В выходные будет еще теплее - около плюс 5 градусов. "В ночь на субботу пойдет дождь, который будет сохраняться весь день и еще останется и на воскресенье тоже, но интенсивность его будет уменьшаться", - добавил синоптик.