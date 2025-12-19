Власти Москвы опровергли сообщения о смене главного архитектора
Редакция сайта ТАСС
08:09
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кадровых решений в отношении главного архитектора столицы не принималось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы освобождении от занимаемой должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
"Никаких кадровых решений по главному архитектору Москвы принято не было", - сказал собеседник агентства.