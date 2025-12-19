ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Власти Москвы опровергли сообщения о смене главного архитектора

Кадровые решения по Сергею Кузнецову не принимались, сообщили в Департаменте градостроительной политики
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кадровых решений в отношении главного архитектора столицы не принималось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о якобы освобождении от занимаемой должности главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Никаких кадровых решений по главному архитектору Москвы принято не было", - сказал собеседник агентства. 

