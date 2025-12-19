Беглов: продление метро до Пулково нужно с учетом столичных функций Петербурга

На ближайшие три года в городском бюджете заложено около 200 млрд рублей на строительство метро, сообщил губернатор города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Необходимость продления метро до аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге связана с выполнением городом ряда столичных функций и ростом туристического потока. Об этом сообщил в эфире телеканала "78" губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Мы сегодня выполняем несколько столичных функций, и одна из них - это проведение крупнейших форумов мирового уровня, их уже более 20 в год. В основном они проходят в "Экспофоруме". Также в Пушкинском районе строятся две технологические долины. И мы приступаем к расширению мощностей аэропорта Пулково, он приблизился к пределу своей пропускной способности, а туристический поток в городе продолжает расти. Продление Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково, "Экспофорума" и дальше ускорит реализацию всех этих планов", - сказал Беглов.

По подсчетам городской администрации, это поможет также привлечь примерно 1,5 трлн рублей частных инвестиций в развитие южной планировочной зоны Петербурга.

Беглов сообщил, что на ближайшие три года в городском бюджете заложено около 200 млрд рублей на строительство метро. При этом, по словам губернатора, финансирование идет только за счет средств города.

"Мы видим, что можем работать еще быстрее, потому что создали необходимую базу, чтобы выполнить указание президента России о проработке проекта строительства метро в аэропорт Пулково с последующим продлением до "Экспофорума", безусловно, при федеральном софинансировании, потому что это большой объем, большие деньги", - сказал губернатор.