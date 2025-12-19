Плату за посадку родителя рядом с детьми на рейсах "Победы" признали незаконной

С соответствующим требованием выступила Генпрокуратура

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Суд по обращению прокуратуры признал незаконной платную услугу по посадке ребенка рядом с родителем на рейсах авиакомпании "Победа". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генпрокуратуры России признаны незаконными действия авиакомпании "Победа", навязывавшей пассажирам с детьми услугу по выбору мест для совместного перелета", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что по поручению Генеральной прокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров с детьми, в ходе которой были выявлены нарушения, в том числе связанные с обеспечением их безопасности на борту.

"Установлено, что перевозчик при продаже авиабилетов навязывал гражданам, следующим с несовершеннолетними в возрасте от 12 до 18 лет, дополнительную платную услугу по выбору мест для совместного перелета. В случае отказа от этой услуги ребенок и сопровождающий его пассажир зачастую размещались на борту воздушного судна раздельно", - отметили в Генпрокуратуре.

Щербинский районный суд Москвы удовлетворил требования надзорного ведомства о признании таких действий незаконными. Мосгорсуд оставил это решение без изменений, жалобу ООО "Авиакомпания "Победа" - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.