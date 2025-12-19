ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Стратегия развития АЗРФ дорабатывается по предложениям администрации президента

По итогам Международного арктического форума президент России Владимир Путин поручил актуализовать положения документа
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны дорабатываются по предложениям администрации президента России. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам совещания о развитии Трансарктического транспортного коридора.

"По итогам Международного арктического форума президент России Владимир Путин поручил актуализовать положения Основ и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Сейчас проект указа дорабатывается по предложениям Администрации президента России", - говорится в сообщении.

В 2020 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным утверждены стратегические документы по развитию Арктики - "Основы государственной политики в Арктике" и "Стратегия развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года". Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по корректировке Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности в этом макрорегионе. 

