В Тольятти назвали фейком сведения о подготовке к эвакуации после атаки БПЛА

Жителей призвали руководствоваться только официальной информацией и не доверять слухам

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Распространяемые сведения о возможной подготовке к эвакуации населения Тольятти в Самарской области после атаки БПЛА на предприятие недостоверны. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в Telegram-канале.

"В связи с утренней атакой вражеских БПЛА на одно из городских предприятий на отдельных территориях Тольятти стали распространяться недостоверные сведения о возможной подготовке к эвакуации населения", - сообщил Сухих.

Он призвал жителей руководствоваться только официальной информацией и не доверять слухам. Мэр Тольятти подчеркнул, что все оперативные службы находятся на месте. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируются в штатном режиме.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что утром 19 декабря была совершена атака беспилотников ВCУ на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отразили, никто не пострадал.