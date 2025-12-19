Google оштрафовали на 15,2 млн рублей

Компания признана виновной в неудалении владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации или интернет-страницы

Редакция сайта ТАСС

© Justin Sullivan/ Getty Images

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Google LLC признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации). Судом назначены административные наказания в виде административных штрафов в размере 3,8 млн рублей за каждое нарушение, общая сумма которых составила 15,2 млн рублей", - сказано в сообщении.