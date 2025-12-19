Шмелева: в школах федеральной территории Сириус обучается 7 тыс. детей

Ежемесячно в Сириус из всех субъектов РФ приезжает 800 человек, сообщила председатель совета федеральной территории

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Две школы в настоящее время работают на федеральной территории Сириус, в них учатся 7 тыс. детей. Об этом сообщила председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева на обходе выставки в Совфеде с председателем Валентиной Матвиенко.

"У нас на федеральной территории живет 7 тыс. школьников, [работают] две школы, одна - президентский лицей, который развивает идеи, заложенные [президентом РФ] Владимиром Путиным в Сириус. А вторая - это гимназия федеральной территории, которая тоже работает на высоком уровне", - сказала Шмелева.

Она также отметила, что ежемесячно в Сириус из всех субъектов РФ приезжает 800 человек, они проходят различные образовательные программы на федеральной территории. Кроме того, Сириус повышает квалификацию педагогов со всей России, добавила Шмелева.

В 2015 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи был открыт образовательный центр "Сириус". Он создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и находится под его патронажем. В июле 2019 года фонд "Талант и успех" учредил Научно-технологический университет "Сириус". Позже открылись президентский лицей, колледж, средняя специальная музыкальная школа.