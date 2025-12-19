МИД РФ: России удалось реализовать потенциал БРИКС на Конференции ООН по климату

Как заявил посол по особым поручениям, специальный представитель МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко, в этом году сложилась такая "уникальная" конфигурация

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия смогла сплотить вокруг себя страны, в том числе из объединения БРИКС, чтобы добиться результатов на 30-й сессии Конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН. Об этом заявил посол по особым поручениям, специальный представитель МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.

"В этом году сложилась такая конфигурация, на мой взгляд уникальная, когда по инициативе России удалось сплотить достаточно большую группу стран, которые смогли оказывать давление в том числе и на председательство. Впервые в эту группу стран вошла Индия, Китай, Саудовская Аравия и еще группа весомых стран. Первые из названых - практически все страны БРИКС. Мы говорили раньше о том, чтобы использовать формат БРИКС на площадке РКИК. В этом году, может быть именно под влиянием того, что американцы вышли из Парижского соглашения наши единомышленники почувствовали себя в более свободной обстановке и смогли более четко выражать свои позиции в том числе в союзе с Россией. Токсичности на площадке в этом году мы не испытывали", - сказал он на заседании комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию.

"Как показывает практика, мы правильно остались в качестве стороны в Парижском соглашении и в рамочной конвенции ООН по изменению климата, поскольку у нас появились дополнительные возможности для того, чтобы на площадке добиваться каких-то результатов, которые помогают нашему бизнесу в достаточно непростых условиях не испытывать дополнительной нагрузки", - добавил Кононученко.