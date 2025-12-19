Токаев предложил открыть в Алма-Ате региональный филиал Университета ООН

Его деятельность могла бы быть сосредоточена, в частности, на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, сообщил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Алма-Ате региональный филиал Университета ООН, работа которого могла бы быть направлена на вопросы водной и климатической безопасности, управления ИИ и предотвращения конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В этом году в Казахстане открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Опираясь на этот фундамент, Казахстан готов создать в Алма-Ате региональный филиал Университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом", - сказал Токаев, выступая с лекцией в Университете ООН в Токио.

Он отметил, что придает особое значение развитию образования и международного академического сотрудничества и это те приоритеты, которые соответствуют миссии Университета ООН. В завершение Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между Университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами.

Университет Организации Объединенных Наций - глобальный исследовательский и образовательный центр со штаб-квартирой в Токио, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Он объединяет 13 институтов, расположенных в 12 странах мира.