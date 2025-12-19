Путин: возврат 7% НДФЛ станет действенной поддержкой малоимущим семьям с детьми

Президент отметил при этом необходимость выстраивать в интересах семей с детьми работу по всем направлениям

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Возврат 7% НДФЛ семьям с детьми, имеющим доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, должен стать действенной мерой их поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Но обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей вводятся с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы являются скромными, меньше 1,5 прожиточных минимумов на человека, из 13% уплаченных 7% будет возвращаться обратно в семью. Надеюсь, что это будет реальным способом поддержки семей с детьми", - сказал глава государства, отвечая на вопрос о росте цен на продукты.

Путин отметил при этом необходимость выстраивать в интересах семей с детьми работу по всем направлениям. "Без всяких сомнений, мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит [с ростом цен] в каждом сегменте и с каждыми группами населения. Что касается семей с детьми - вообще все должно выстраиваться вокруг семьи, и мы стараемся это сделать", - отметил глава государства.