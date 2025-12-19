Жога: субъектам УрФО интересны кадры с боевым опытом на гражданской службе

В регионах уже есть положительные примеры, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе

Полпред президента в УФО Артем Жога © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Субъекты Уральского федерального округа демонстрируют заинтересованность в надежных кадрах с боевым опытом на гражданской службе, уже есть положительные примеры трудоустройства участников программы "Время героев" и ее региональных аналогов. Такое мнение выразил участник программы, один из бывших командиров батальона "Спарта", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале.

На "Итогах года" президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о программе "Время героев", заявил, что передавать страну в руки таких ребят, как бойцы СВО, будет не страшно, нужно их только подготовить.

"Президент России дал высокую оценку программе "Время героев" и ее региональным аналогам. Могу на все 100% подтвердить слова Верховного главнокомандующего. Я и все мои товарищи из первого потока "Время героев" стараемся показывать успехи не только в учебе, но и в гражданской службе Родине. <…> Команды субъектов заинтересованы в надежных кадрах с боевым опытом", - написал он.

Жога отметил, что в регионах уже есть положительные примеры. "Участник СВО Алексей Новоселов вступил в должность главы Щучанского района Курганской области. Владимир Чукреев, который учится в "Героях Югры", отстаивает права детей в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка. А трое участников программы "Герои Южного Урала" стали депутатами законодательного собрания региона", - рассказал он.

Жога подчеркнул, что в УрФО активно идет обучение ветеранов СВО. "Уверен, что участники СВО - это патриоты, которые готовы приносить пользу Родине на всех фронтах", - написал он.

Полпред поделился, что участники программы, работающие в разных городах России, на разных должностях, поддерживают связь. "Постоянно общаемся, поддерживаем друг друга советом и добрым словом", - сказал он.