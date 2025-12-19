Путин назвал ошибкой отказ в поддержке многодетным при превышении порога нуждаемости

Это дестимулирует людей к трудовой деятельности, отметил глава государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отказ в предоставлении многодетным семьям мер поддержки в случае незначительного превышения у них порога нуждаемости является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Вы сейчас сказали, что, когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства: те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности", - отметил глава государства, отвечая на вопрос многодетной матери Гульнары Баязитовой.

"Я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышат то, что мы сейчас с вами говорим. Просто здесь никакой экономии нет, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально, согласен с вами", - подчеркнул Путин.

Путин выразил уверенность, что правительство поработает над этим вопросом и он будет закрыт: "Вот самый главный ваш вопрос по поводу снижения мер государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов. Сделаем все, чтобы он был решен".