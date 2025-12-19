Путин назвал Татарстан положительным примером поликонфессиональности
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пример сосуществования людей разных религий и национальностей, который демонстрирует Татарстан, является в высшей степени положительным. Этот опыт перенимают другие государства с преимущественно исламским населением, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".
"Исламский мир очень разный, как и христианский. Мы с вами это хорошо знаем. Но я уверен, что пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественным исламским населением обращают на это внимание и смотрят на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, которые нам демонстрирует Татарстан", - сказал президент.