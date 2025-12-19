Для назначения пособий многодетным при спорах предложили созывать комиссии

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что при этом необходимо разработать механизм для защиты от искусственных злоупотреблений правом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Решение о назначении пособий в спорных случаях должно приниматься коллегиально с учетом всех обстоятельств жизни многодетной семьи. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что отказ в предоставлении многодетным семьям мер поддержки в случае незначительного превышения у них порога нуждаемости является ошибкой.

"Одним из механизмов, на мой взгляд, может быть некое дополнительное комиссионное решение, которое учитывало бы индивидуальные особенности семьи: имущественное положение, все доходы и уровни их превышения и причину возникшего превышения. То есть комиссией рассмотреть и принять коллегиальное решение", - сказал депутат, отметив, что при этом необходимо разработать механизм для защиты от искусственных злоупотреблений правом.

Нилов напомнил, что порядок выплат установлен правительством. "Есть определенные критерии нуждаемости. И действительно может быть превышение пределов, например, выше двух прожиточных минимумов на 1 рубль среднедушевой доход. И уже, конечно, это с точки зрения закона является основанием для отказа", - рассказал парламентарий.