В Гонконге отвергли утверждения о повышенном риске из-за гриппа

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Центра охраны здоровья Департамента здравоохранения города доктор Альберт Ау указал, что в целом риск заболевания там сопоставим или ниже, чем во многих других регионах Северного полушария

ГОНКОНГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сезон гриппа наблюдается в Гонконге, как и в других регионах мира, но заболеваемость не превышает обычный уровень и мегаполис остается безопасным местом для туризма. Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель отдела инфекционных заболеваний Центра охраны здоровья Департамента здравоохранения Гонконга доктор Альберт Ау, в городе готовы приветствовать туристов, в том числе из России.

"Как и во многих других местах Северного полушария, в Гонконге в настоящее время наблюдается сезон гриппа. Однако уровень сезонной активности гриппа в Гонконге аналогичен показателям предыдущих лет. Пик заболеваемости пришелся на конец октября, затем наблюдалось кратковременное снижение в ноябре, после чего с начала декабря произошло небольшое повышение. Но Гонконг остается безопасным местом для путешествий", - отметил он.

Глава департамента указал, что в целом риск заболевания гриппом в Гонконге сопоставим или ниже, чем во многих других регионах Северного полушария. "Нет никаких доказательств необычно повышенного риска, связанного с сезонным гриппом в Гонконге. Департамент здравоохранения правительства Специального административного района Гонконг отвергает любые необоснованные утверждения о повышенном риске поездок в Гонконг из-за сезонного гриппа. Мы приветствуем российских туристов в Гонконге", - подчеркнул Альберт Ау.

Собеседник агентства добавил, что независимо от того, где находится человек, в период гриппа вакцинация является одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа и его осложнений. "Департамент здравоохранения продолжает рекомендовать лицам в возрасте от 6 месяцев и старше как можно скорее пройти вакцинацию против сезонного гриппа для личной защиты. Помимо вакцинации против гриппа, департамент здравоохранения напоминает населению, включая туристов, о необходимости соблюдения правил личной и санитарной гигиены. Лицам из группы высокого риска следует носить медицинские маски в местах скопления людей. Людям с респираторными симптомами, даже легкими, следует носить медицинскую маску и незамедлительно обратиться за медицинской помощью", - отметил Альберт Ау.

Ранее в беседе с ТАСС представитель Департамента здравоохранения Гонконга Кетти Юн заявила, что "утверждение о происхождении вируса гриппа A (H3N2) в Гонконге является безосновательным", а потому вирус гриппа, который циркулирует в России, "некорректно и безосновательно называть «гонконгским»".