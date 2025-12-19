Путин поддержал идею установки памятника Омару Хайяму в России

Президент РФ пообещал подумать над этим предложением

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал журналисту из Таджикистана подумать над идеей установки памятника или создания центра поэта и математика Омара Хайяма.

"Это хорошая идея, мы обязательно подумаем, спасибо, как говорят в таких случаях, за наводку. Обязательно подумаем, это правда", - сказал он.

Журналист также подарил президенту сборник стихотворений российских поэтов о Персии и Таджикистане "Сердце Азии".

Омар Хайям (1048 - 1131 г.г.) - персидский поэт и математик. Автор сборника стихотворных афоризмов "Рубайят", трудов "О доказательствах задач алгебры и аллукабалы", "О всеобщности бытия".