Путин не считает получение допобразования поводом откладывать семью и детей

Это всегда выбор каждого конкретного человека, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что не считает получение дополнительного образования или ожидание выхода на более высокий доход основанием, чтобы отложить создание семьи и рождение детей.

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Что касается семьи и заведения детей - это всегда выбор каждого конкретного человека. Нужно оценить все свои возможности и принять это решение. Ни получение дополнительного образования, ни начало карьеры, [ни] выход на уровень получения какого-то значимого дохода, на мой взгляд, не могут быть основанием для того, чтобы откладывать вступление в брак и решение [завести] ребенка", - ответил глава государства на вопрос студентки 5 курса медвуза в Кемерово, которая выразила обеспокоенность, что в период ее отработки по профессии "уйдет оптимальное время для рождения детей".