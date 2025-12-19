Sony приобретет контрольный пакет акций владельца прав на комикс Peanuts

Семья автора комикса Чарльза Шульца сохранит свою нынешнюю долю в 20%

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Sony Pictures Entertainment и Sony Music Entertainment Japan подписали соглашение с канадской WildBrain о приобретении 41% акций Peanuts Holdings, владеющей правами на популярную серию комиксов и мультфильмов Peanuts о мальчике Чарли Брауне и его собаке Снупи.

Как сообщается в пресс-релизе, после завершения сделки доля корпорации Sony, которой уже принадлежит примерно 39% акций Peanuts Holdings, достигнет 80%. Семья автора комикса Чарльза Шульца сохранит свою нынешнюю долю в 20%.

Peanuts ("Мелочь пузатая") - ежедневный американский комикс, выходивший со 2 октября 1950 года по 13 февраля 2000 года. По комиксу был сделан одноименный мультсериал, который начал выходить в 1965 году. Peanuts, насчитывающий 17 897 выпусков, считается одним из самых популярных комиксов, оказавших большое влияние на всю индустрию.