Минздрав: условия целевых договоров студентов-медиков не мешают рождению детей

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" ранее заявил, что не считает получение дополнительного образования или ожидание выхода на более высокий доход основанием, чтобы отложить создание семьи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Условия целевых договоров студентов-медиков и новые положения о наставничестве не будут являться препятствиями для рождения детей и создания семьи. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что не считает получение дополнительного образования или ожидание выхода на более высокий доход основанием, чтобы отложить создание семьи и рождение детей. Так глава государства ответил на вопрос студентки 5-го курса медвуза в Кемерово, которая выразила обеспокоенность, что в период ее отработки по профессии "уйдет оптимальное время для рождения детей".

"Ни условия целевых договоров студентов-медиков, ни новые положения о наставничестве не станут препятствием для создания семьи и рождения детей. Целевой договор, заключенный со студентами - медиками и ординаторами, на время отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, приостанавливается. По его окончании молодая мама может продолжить работу, и это не будет являться нарушением условий и не повлечет штрафов", - сказал он.

Кузнецов уточнил, что касается прохождения наставничества по окончании обучения, требование о трудоустройстве с наставником сразу после окончания вуза или колледжа не устанавливается. Будет установлен лишь общий срок наставничества в зависимости от специальности и места работы - от одного года до трех лет. "Этот срок также будет приостанавливаться на период отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком, по окончании которого работа с наставником будет продолжена. Отметим, что прохождение наставничества будет возможно в любой медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий, в том числе, по ОМС. А для целевиков наставничество будет организовано в той медорганизации, с которой заключен целевой договор", - заключил он.