Путин предложил повышать доступность лекарств в регионах с помощью "Почты России"

Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире используется, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проблему доступности лекарств в регионах можно решить с помощью открытия передвижных аптек, продажи препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и путем их доставки "Почтой России". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Нужно больше уделять внимание развитию аптечной сети и путем внедрения так называемых передвижных аптек. Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире используется, и используется хорошо. В ФАПах можно продавать соответствующие лекарства, это тоже решает отчасти хотя бы проблему. И, конечно, мы с коллегами говорили, можно развивать это направление деятельности и в системе "Почты России", - сказал глава государства.

Как решать проблему доступности лекарств, "в целом понятно", подчеркнул президент. "Нужно только наладить эту работу. Это будем делать обязательно, а в вашем случае точно решим, и, надеюсь, быстро", - отметил он, обращаясь к журналисту.